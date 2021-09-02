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蔡英文「鄰國論」爭議 國民黨：記取1990年兩國論教訓

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

針對蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。國民黨指出，「鄰國」這種模糊用法既可能不符中華民國憲法，又與蔡總統就職時的兩岸政策宣示自相矛盾，可謂是幾近「兩國論」翻版的「鄰國論」，再次挑動兩岸已經惡化的關係。

國民黨認為，從蔡總統談話內容而言，所謂的「鄰國」很明顯是指中國大陸，因為我國無須強調要避免與日本、菲律賓軍事對抗、要與這些國家和平共存。

國民黨指出，蔡總統多次承諾會依循「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條」處理兩岸關係，倘用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異，不僅違反其政治承諾以及身為中華民國總統的責任，而且等於改變現狀，會引起兩岸更多的紛爭與衝突。

國民黨表示，蔡總統「不走向軍事對抗」的談話看似向對岸釋出善意，卻又在關鍵問題上違背憲法託付，使兩岸官方更不可能對話，而且，蔡總統一廂情願地自說自話，踩著兩岸關係法理的底線，又疑似以「鄰國論」朝台獨方向匍匐前進，只會加深民眾對其兩岸路線的不信任。

國民黨提醒，美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）前不久才表示「美國不支持台獨」，所以前述的「鄰國論」顯與美方政策相違背，而且當美國自阿富汗撤軍時，民進黨政府還在台海添柴火，如此絕非健康、堅韌的夥伴關係。

國民黨強調，關於「鄰國論」，社會大眾應記取1990年代後期「兩國論」的教訓，當時也說不支持台獨的美國柯林頓（Bill Clinton）政府與中共當局均表示極度關切，並分別對台施以壓力，因此，蔡總統這次打挑戰台海現狀的擦邊球，對台美及兩岸關係均會產生不利影響，也是不負責的表現。

最後，國民黨要求民進黨政府必須遵守憲法、面對問題，才真正有助兩岸尋回和平；只會發表一些自相矛盾的空話以進行大內宣，將愧對中華民國憲法與國人同胞。同時，國民黨要求中共當局放棄武力犯台，近年來，解放軍軍機艦接近台灣周邊的水、空域進行演訓，亦無助化解僵局，只會讓兩岸民心漸行漸遠。

國民黨 台獨 民進黨 兩國論

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