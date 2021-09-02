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被指沒幫韓國瑜 朱立倫：亂講！請這些韓粉先搞清楚狀況

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫接受電台專訪。圖／POP Radio提供
國民黨前主席朱立倫接受電台專訪。圖／POP Radio提供

國民黨前主席朱立倫今接受電台主持人朱學恒專訪，被問到韓粉質疑朱立倫在高雄市前市長韓國瑜競選總統和被罷免時，都沒出來幫忙，朱立倫澄清這是亂講，「請這些韓粉們先搞清楚狀況！」而且當初他任韓競選主委時，「誰把國民黨原本不一定支持韓國瑜的找出來？都是朱立倫啊！」

朱立倫強調：「我跟國瑜是好朋友」。他跟韓國瑜都有溝通，「請這些韓粉們先搞清楚狀況」，他也說，當時是韓國瑜叫他們先不要講話，要降溫、低調，這部分他要直接跟韓國瑜的支持者說明。

朱立倫更表示，最近有一些很無聊不知道是「真韓粉」還是「假韓粉」，說韓國瑜選舉時他沒幫忙，「這亂講，他被提名的第一天，第一個出來支持他的就是我耶！」而且後來他當韓的主委，當然拚盡全力在各地方幫韓輔選，「誰把國民黨原本不一定支持韓國瑜的找出來？都是朱立倫啊！」

朱學恒問，現在國民黨主席選舉中，韓粉還扮演重要角色嗎？朱立倫說，這要定義什麼樣叫做韓粉，例如高雄市前副市長李四川等韓國瑜之前的幕僚，現在都在他這裡幫忙。他說，黨主席選舉就是一個選擇而已，選擇誰可以團結黨內力量。

韓國瑜 朱立倫 韓粉

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