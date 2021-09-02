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高虹安參加北市晨會遭批黨政不分 黃珊珊：沒注意到

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾黨立委高虹安日前傳出進入北市府參加晨會與防疫會議會前會，遭議員批「黨政不分」，黃珊珊說自己很忙沒有注意到。記者鍾維軒／攝影
民眾黨立委高虹安日前傳出進入北市府參加晨會與防疫會議會前會，遭議員批「黨政不分」，黃珊珊說自己很忙沒有注意到。記者鍾維軒／攝影

身兼民眾黨黨主席的台北市長柯文哲，本周安排同黨立委高虹安到北市府「見習」觀摩市政，8月30日參加市長室晨會，還出席下午防疫記者會的會前會。身為固定班底的副市長黃珊珊今天被問到此事時，僅回應「沒注意到」，還說高只是來拜訪市長，不是見習，中午有一起吃便當談法案。

對於外界批評北市府黨政不分，被問到以往是否有民代到北市府跟開晨會觀摩一天時，黃珊珊說沒有看到高虹安，並說「我們常跟他們聯絡，也常去立院拜訪他們，因有法案要拜訪立委」。

黃珊珊表示，高虹安不是來見習，而是來拜訪市長，又說高是否來見習她不知道，但不是來見習，例如北市要推動電子煙相關法案，也是要與立委溝通，因此有見面也有討論法案，沒什麼特別的感覺。

黃珊珊說，大家互動的感覺應是公務往來，市府也常帶公務團隊去拜訪各部會及立委，交換意見很正常。

媒體追問高虹安有沒有跟著開晨會，黃珊珊僅回應「周一有開晨會，但我沒有注意到，沒有看到」。至於高虹安有無參與防疫會議會前會？黃珊珊說「我也沒有注意，我很忙，需要整理的資料很多，但中午有吃便當，還談法案，例如大彎北段的都市計畫檢討還卡在內部」。

黃珊珊 北市 高虹安

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