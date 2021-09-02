張淑芬親迎接首批BNT疫苗 強調全靠大家團結才能得到

台積電慈善基會董事長張淑芬今日一早親自抵達桃園機場迎接首批捐購的BNT疫苗。她說，很高興今天代表鴻海創辦人郭台銘和台積電，到現場見證重要的時刻，爭取這批疫苗有許多不容易，全靠各單位團結才能順利得到，讓她感覺「團結就是力量」。

由台積電、鴻海旗下永齡基金會、慈濟共同捐贈的疫苗今日首批93.2萬劑抵台，由於鴻海集團創辦人郭台銘仍在隔離期間，因此委請表姊張淑芬接機。中央疫情指揮中心指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩及慈善基金會執行長顏博文等人都到場迎； 台積電也派出負責採購的二位高層親迎。

張淑芬說：「從民間機構評估捐贈開始，到今天疫苗到來，這中間有許多不容易，從政府的授權協助，郭董辛苦到歐洲催貨，台積電法務各方面協調，慈濟的宗教慈愛，讓外界看到這些努力成就這件美事。」

她也感謝BNT和復星醫藥的協助，在全球缺疫苗，許多國家都要打第三劑，還讓BNT提早一個月到。

張淑芬透露，其中讓她感到很溫馨的事情，在這兩個月中，鴻海、永齡、台積電，一直都是互相信任，若非這樣，事情不會這樣快完成，「讓我感覺到團結就是力量」，最後衷心希望台灣在疫情中能平平安安，也呼籲企業投入抗疫行動，幫台灣度過難關。

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，BNT疫苗在各方努力下終於抵達台灣，在鴻海暨永齡基金會、台積電堅忍不拔的努力才有此成就，感謝政府各級單位協助讓12至17歲的學生可以打疫苗，同時感謝BNT原廠和復星醫藥的慷慨促成才能提前交貨，最後感謝企業領袖慈濟夥伴的參與，祈福台灣早日脫離疫情恢復正常平安生活。