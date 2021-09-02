歐洲議會建議駐台機構正名 綠營:台駐外代表處也應更名

歐洲議會外交委員會當地時間1日壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，並建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處」。對此民進黨立法院黨團幹事長劉世芳呼籲，我國外交單位也要繼續加油，駐外代表處可以跟歐洲議會一樣推動更名，把台灣加進去，「台灣是我們的國家、土地，希望可以一起努力，這是民主價值同盟的基礎」。

民進黨團書記長蔡適應說，歐洲議會在這幾天通過重要決議，代表台灣跟歐盟關係已邁出歷史性一大步，從1960年代歐盟許多國家跟台灣斷絕外交關係後，連台灣這兩字都成為歐洲內部討論禁忌，隨著蔡英文總統上任，台灣這個名詞不但不會不應該被討論，還是一個重要的地理位置、名詞。

蔡適應指出，歐洲議會外委會做成的決議有三大重點，第一是針對中國軍事威脅，歐盟應表達態度，第二是雙方未來可磋商雙邊貿易投資協定，第三是鼓勵歐盟國家將駐台機構正名，改為「歐盟駐台辦事處」。

民進黨立委范雲也表示，感謝國際民主盟友支持台灣正名，台灣要走出正常國家道路，攜手國際反抗中共惡霸打壓，為守護民主人權盡責任。