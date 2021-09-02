國民黨路線 江啟臣：不會是小綠、小白就是中華民國派

爭取連任國民黨主席江啟臣今天中午南下拜會國民黨台南市黨團，受訪時表示，擔任主席以來一直希望國民黨走回中華民國路線，堅定路線不會是小綠、小白更不會是小紅，就是藍，就是「中華民國派」。

他指出，國民黨堅持中華民國路線，基於中華民國憲法的九二共識，這是我們可大膽主張，因創建中華民國，這就是中華民國派。

媒體也問及黨主席競爭對手前主席朱立倫近日密集跟韓國瑜聯絡，對此江啟臣說，

黨內大家都有聯絡，韓市長這幾天才跟他聯絡，也關心黨內選舉能順利圓滿，其他的沒必要過度解讀，大家目標都是一致的，就是希望國民黨能贏。

媒體詢問朱立倫的岳父高育仁過去是台南縣議會議長，會不會引發踩線解讀，江啟臣說，選舉就是拜訪，過去台南市議會黨團也來過幾次，親自來線上連線記者會也跟黨團一起開，感謝在過去17個月議題上的串聯提高國民黨的能見度及聲量及加大監督力道，沒有什麼地盤不地盤，希望大家都是為國民黨好，希望將來跟黨團有更好合作，讓國民黨更好，年底公投明年選舉能順利。