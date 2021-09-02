快訊

年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

小鬼《玩很大》也入圍！第56屆電視金鐘獎入圍名單

國民黨路線 江啟臣：不會是小綠、小白就是中華民國派

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國民黨主席江啟臣出示與台南市議員謝龍介視訊「同框」畫面，避免外界做文章。圖 ／國民黨台南市黨部提供
國民黨主席江啟臣出示與台南市議員謝龍介視訊「同框」畫面，避免外界做文章。圖 ／國民黨台南市黨部提供

爭取連任國民黨主席江啟臣今天中午南下拜會國民黨台南市黨團，受訪時表示，擔任主席以來一直希望國民黨走回中華民國路線，堅定路線不會是小綠、小白更不會是小紅，就是藍，就是「中華民國派」。

他指出，國民黨堅持中華民國路線，基於中華民國憲法的九二共識，這是我們可大膽主張，因創建中華民國，這就是中華民國派。

媒體也問及黨主席競爭對手前主席朱立倫近日密集跟韓國瑜聯絡，對此江啟臣說，

黨內大家都有聯絡，韓市長這幾天才跟他聯絡，也關心黨內選舉能順利圓滿，其他的沒必要過度解讀，大家目標都是一致的，就是希望國民黨能贏。

媒體詢問朱立倫的岳父高育仁過去是台南縣議會議長，會不會引發踩線解讀，江啟臣說，選舉就是拜訪，過去台南市議會黨團也來過幾次，親自來線上連線記者會也跟黨團一起開，感謝在過去17個月議題上的串聯提高國民黨的能見度及聲量及加大監督力道，沒有什麼地盤不地盤，希望大家都是為國民黨好，希望將來跟黨團有更好合作，讓國民黨更好，年底公投明年選舉能順利。

而外界詢問台南市議員謝龍介、國民黨副秘書長謝龍介缺席，江啟臣說，謝因行程趕不及，會設法視訊，稍後江的隨行人員也提供兩人視訊「同框」畫面，避免外界做文章。

國民黨主席江啟臣（左四）爭取連任南下拜票，拜會國民黨台南市黨團。記者謝進盛／攝影
國民黨主席江啟臣（左四）爭取連任南下拜票，拜會國民黨台南市黨團。記者謝進盛／攝影

國民黨 江啟臣

延伸閱讀

批蔡總統鄰國論 江啟臣：用詞慣打「擦邊球」很危險

被問與朱立倫有何不同？江啟臣：越是逆境我越想挑戰

支持江啟臣或朱立倫？ 盧秀燕：上班不談黨務

沈智慧再逼宮江啟臣失敗 中常會共識「下次不再討論」

相關新聞

蘇貞昌鐵了心硬幹 下台打包指日可待？

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，行政院長蘇貞昌不滿意度為五一‧二％，滿意度為四十五％，民調死亡交叉持續中，同時被預測下台可能性高，但蘇院長仍做最後努力擺脫。

被指沒幫韓國瑜 朱立倫：亂講！請這些韓粉先搞清楚狀況

國民黨前主席朱立倫今接受電台主持人朱學恒專訪，被問到韓粉質疑朱立倫在高雄市前市長韓國瑜競選總統和被罷免時，都沒出來幫忙，...

高虹安參加北市晨會遭批黨政不分 黃珊珊：沒注意到

身兼民眾黨黨主席的台北市長柯文哲，本周安排同黨立委高虹安到北市府「見習」觀摩市政，8月30日參加市長室晨會，還出席下午防...

張淑芬親迎接首批BNT疫苗 強調全靠大家團結才能得到

台積電慈善基會董事長張淑芬今日一早親自抵達桃園機場迎接首批捐購的BNT疫苗。她說，很高興今天代表鴻海創辦人郭台銘和台積電...

歐洲議會建議駐台機構正名 綠營:台駐外代表處也應更名

歐洲議會外交委員會當地時間1日壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，並建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處...

政壇「耍官威」還不少 曾有署長因司機罵人吃屎丟官

行政院長蘇貞昌日前到中央疫情指揮中心視察，蘇貞昌坐車抵達後，官員一字排開列隊迎接，30多秒後蘇揆才從容下車，這段影片在網路上發酵，蘇揆遭質疑耍官威、排場大。雖然事後官方解釋是因為蘇揆在車上接電話，但蘇貞昌是出了名的「酷吏」，蘇揆耍官威，在野黨立委覺得不意外。官員耍官威時有所聞，有人因罵人「吃屎」丟官，也有官員對基層公務員耍完官威後，驚動自己的上司、內政部長道歉滅火。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。