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民進黨擬10月提修憲草案 要國民黨表態別杯葛扯後腿

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播

民進黨憲改小組昨進行分組會議，預計10月中下旬黨版修憲案出爐，送交立法院黨團。民進黨立院黨團副書記長洪申翰今於黨團記者會中表示，對於對執政黨來說，並不擔心在野黨反彈的問題，各黨拿出主張、取得共識是最重要的事情，他也呼籲國民黨，盡快提出針對18歲公民權、五權及關於考試院和監察院的主張，「不要再用扯後腿、杯葛的方式面對修憲」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨今年開始已有三個小組分別討論修憲議題，最後版本會送到立法院黨團提出，修憲主要機關在立法院，這是非常高的門檻，民進黨已經準備好了，呼籲有修憲權力的各在野黨也提出自己的修憲版本，共同面對全民修憲的期待，形成共識，讓台灣憲法更加邁向民主自由的價值觀。

民進黨立院黨團副書記長陳秀寳表示，修憲是國家大事，攸關所有的國民，需要各方充分溝通討論跟合作，才能順利在2022年大選中完成，民進黨修憲小組已經展開相關討論及準備工作，未來黨中央討論後，會將完整修憲草案交給黨團，後續啟動修憲程序，希望各黨團可以充分合作、溝通、討論。

修憲 民進黨 立法院

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