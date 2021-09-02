BNT給大學生插隊打？ 民進黨團：有什麼疫苗就打什麼
中央流行疫情指揮中心更改BNT疫苗接種順序，18歲至22歲族群躍居第二順位，取代原先從第一至十類依序施打的方式，被外界批評朝令夕改，沒有優先保護高風險族群。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，目前台灣已有高端、莫德納、BNT、AZ四種疫苗，按照指揮中心依感染風險程度、年齡一直往下施打，「黨團立場很清楚，有什麼疫苗打什麼疫苗，按照指揮中心規範才是正辦」。
對於外界質疑讓大學生插隊打疫苗，英系立委羅致政表示，莫德納、AZ、高端都是長幼有序、由上往下施打，AZ已接種到23歲，民眾只要不挑疫苗，23歲以上都打得到，而另一方面，12至17歲造冊施打BNT，的確造成18至22歲族群接種缺口，指揮中心同意讓18至22歲優先預約施打BNT，連接由上下往下打的AZ，沒有「插隊」的問題，是讓每個人不論年齡都有機會「排隊」。
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