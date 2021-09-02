快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

BNT給大學生插隊打？ 民進黨團：有什麼疫苗就打什麼

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播

中央流行疫情指揮中心更改BNT疫苗接種順序，18歲至22歲族群躍居第二順位，取代原先從第一至十類依序施打的方式，被外界批評朝令夕改，沒有優先保護高風險族群。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，目前台灣已有高端、莫德納、BNT、AZ四種疫苗，按照指揮中心依感染風險程度、年齡一直往下施打，「黨團立場很清楚，有什麼疫苗打什麼疫苗，按照指揮中心規範才是正辦」。

對於外界質疑讓大學生插隊打疫苗，英系立委羅致政表示，莫德納、AZ、高端都是長幼有序、由上往下施打，AZ已接種到23歲，民眾只要不挑疫苗，23歲以上都打得到，而另一方面，12至17歲造冊施打BNT，的確造成18至22歲族群接種缺口，指揮中心同意讓18至22歲優先預約施打BNT，連接由上下往下打的AZ，沒有「插隊」的問題，是讓每個人不論年齡都有機會「排隊」。

疫苗 BNT

延伸閱讀

「BNT疫苗不是神藥」 專家提醒：一類型女性需留意過敏

藍批BNT採購政府是障礙 綠嗆：唯一沒功勞就是國民黨

BNT疫苗抵台 台積電三重量級代表接機

江啟臣稱總統滿意度用人命換 綠營：選黨主席選瘋了

相關新聞

蘇貞昌鐵了心硬幹 下台打包指日可待？

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，行政院長蘇貞昌不滿意度為五一‧二％，滿意度為四十五％，民調死亡交叉持續中，同時被預測下台可能性高，但蘇院長仍做最後努力擺脫。

民進黨擬10月提修憲草案 要國民黨表態別杯葛扯後腿

民進黨憲改小組昨進行分組會議，預計10月中下旬黨版修憲案出爐，送交立法院黨團。民進黨立院黨團副書記長洪申翰今於黨團記者會...

BNT給大學生插隊打？ 民進黨團：有什麼疫苗就打什麼

中央流行疫情指揮中心更改BNT疫苗接種順序，18歲至22歲族群躍居第二順位，取代原先從第一至十類依序施打的方式，被外界批...

批蔡總統鄰國論 江啟臣：用詞慣打「擦邊球」很危險

國民黨主席江啟臣今中午拜會國民黨台南市黨部，對於蔡英文總統31日提出「鄰國論」之說，江啟臣受訪說批蔡總統在兩岸問題，慣打...

友邦貝里斯獨立40周年 吳釗燮代表蔡總統電話祝賀

外交部今天表示，今年是友邦貝里斯獨立40周年，外交部長吳釗燮今天代表蔡英文總統和貝里斯總理布里仙紐（John Brice...

修正國賠要件 律師：現行獨厚法官、檢察官 對公務員不公

行政院會今天討論修法放寬國賠要件，律師林富貴表示，現行國家賠償法顯然獨厚具有審判權的法官及追訴權的檢察官，對其他公務員只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。