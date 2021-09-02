批蔡總統鄰國論 江啟臣：用詞慣打「擦邊球」很危險

國民黨主席江啟臣今中午拜會國民黨台南市黨部，對於蔡英文總統31日提出「鄰國論」之說，江啟臣受訪說批蔡總統在兩岸問題，慣打「擦邊球」，類似模糊不清、概念、用詞，已非常多次，「很危險」，蔡總統應該要對外說清楚。

蔡英文上月來了31日上午以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞時，談及台灣致力與區域行為者合作，願意承擔確保區域穩定的責任，並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然。台灣的努力不止於此，也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。

上述一席話的「鄰國論」之說，引起各方解讀。

江啟臣今上午11點多來到市議會新營議事廳國民黨團拜會，由市議員李中岑、王家貞、蔡育輝、方一峰、洪玉鳳、尤榮智、李文俊、李鎮國等多名議員到場，眾人高喊「國民黨戰鬥到底！」激勵士氣，簡單受訪後進行閉門會議。

媒體詢問江啟臣上述「鄰國論」之說，江指出，蔡總統在兩岸問題，慣打「擦邊球」，類似模糊不清、概念、用詞，已非常多次，「很危險」，蔡總統應該要對外說清楚。

江啟臣進一步說，不論之前兩國論或一邊一國，甚至更早之李登輝前總統的特殊國與國的關係，這些都無助於兩岸關係改善，在目前國際情勢又比以前相對緊張狀況下，發言須謹慎，以免引起不當解讀。

媒體也詢問今又有BNT疫苗來台灣衛福部長陳時中前往桃園機場接機，對此江啟臣希望政府不要再多說話，就是感謝這些民間力量付出，感謝永齡、台積電、慈濟大家在過去這段時間的支持幫忙，陳時中去接機當下應抱著感恩感謝心情，否則回想一下當初民間團體及企業要購買時，調出當初畫面你說了什麼話，這是傷了民間人士的心，