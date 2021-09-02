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友邦貝里斯獨立40周年 吳釗燮代表蔡總統電話祝賀

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天和貝里斯總理布里仙紐通話，祝賀貝里斯獨立40周年。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮今天和貝里斯總理布里仙紐通話，祝賀貝里斯獨立40周年。圖／外交部提供

外交部今天表示，今年是友邦貝里斯獨立40周年，外交部長吳釗燮今天代表蔡英文總統和貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）通話表達祝賀，除了表達希望造訪貝里斯，也邀請布里仙紐未來疫情緩和後率團訪問台灣。

外交部表示，吳釗燮在電話中表示，貝里斯是我國在中美洲及加勒比海地區的重要友邦，我國政府將持續致力增進兩國人民交流與友好情誼，並在我國能力範圍內與貝里斯政府合作，推動各項裨益人民福祉的計畫，共同對抗疫情、促進貝國經濟復甦與國家發展，他並感謝貝國朝野多年來持續在國際場域堅定支持台灣的國際參與，並請布里仙紐未來持續協助台灣在國際場域發聲。

外交部表示，布里仙紐代表貝國政府及人民感謝蔡總統及我國政府長期支持貝里斯各項建設及協助對抗新冠肺炎疫情，並重申繼續強化台貝兩國在各領域的合作及支持兩國友好邦誼的決心。

外交部表示，貝里斯與我國建交32年以來，雙方關係友好緊密，合作項目廣泛且深入各地嘉惠人民；此外我國也成為貝里斯學子爭取赴國外留學的主要目的地。台貝兩國的邦誼將在現有的深厚友好基礎上持續鞏固深化。

貝里斯 外交部 疫情

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