修正國賠要件 律師：現行獨厚法官、檢察官 對公務員不公

行政院會今天討論修法放寬國賠要件，律師林富貴表示，現行國家賠償法顯然獨厚具有審判權的法官及追訴權的檢察官，對其他公務員只要故意或過失不法侵害人民自由或權利，人民就可請求損害賠償，顯然不公平。

行政院會今天討論修法放寬國賠要件，修法後法官、檢察官行為侵害到人民權利與自由，就其參與審判或追訴案件，除經刑事判決有罪確定外，若遭免職或撤職之懲戒處分確定，民眾也可請求國賠。

林富貴說，現行國家賠償法第13條規定，法官及檢察官須具有不法之行為，進而影響其參與審判或起訴案件，遭有罪判決確定侵害人民身體、自由或財產權，民眾始得請求損害賠償，所謂有罪判決是指犯有刑法第124條枉法裁判或仲裁罪而言，而該罪以處罰故意犯為限，若因過失則人民不得請求損害。

但其他公務員依國家賠償法第2條規定，只要故意或過失不法侵害人民自由或權利，人民就可請求損害賠償，國家賠償法顯然獨厚具有審判權的法官及追訴權的檢察官，對其他公務員顯然不公平。

未來修正條文增列法官、檢察官受免職、撤職之懲戒處分確定，若人民因此受損害，亦可請求賠償，不用法官或檢察官受有罪判決確定。

林富貴表示，實務上法官或檢察官在問案時，屢次以言語或行為要求原告、被告、證人對自己不利陳述，甚至有拍桌辱罵之行為，使原告、被告或證人受迫證述，亦即該證述出於非任意性，雖法官或檢察官未達到枉法裁判或仲裁罪之程度，但使原告、被告或證人身體或心理受到傷害。

林富貴指出，經原告、被告或證人檢舉，使法官或檢察官因而受免職或撤職之懲戒處分，法官或檢察官違法之程度逾越其他公務員，然人民對其他公務員可請求國家賠償，依比例原則及相當原則，職司審判及偵查之司法官，若因此受免職或撤職之懲戒處分，使人民受有損害，雖未達枉法裁判罪，仍可請求損害賠償，否則獨厚司法人員輕賤其他公務員，顯屬違反公平正義原則。

林富貴說，因刑事補償法係民國100年7月6日修正，國家賠償法係民國69年7月2日訂定，國家賠償法訂定時僅就審判人員，泛指民、刑事法官，惟對於軍事審判、少年事件法官審理時，亦有可能侵害到人民自由及財產權，為釐清適用對象及呼應新訂定之刑事補償法，此次國家賠償法修正特將具有審判權軍事法官及少年法庭法官列為適用對象，避免有差別待遇。