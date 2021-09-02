修法放寬國賠要件 檢憂限縮未來辦案企圖心

行政院會今討論修法放寬國賠要件，未來法官、檢察官行為侵害到人民權利與自由，就其參審或追訴案件，除經刑事判決有罪確定外，若遭免職或撤職處分確定，民眾也可請求國賠，法界人士認為從好的方向看是保障人權，但也可能限縮辦案企圖心。

有檢察官直言，法官法評鑑放寬後，法界人士大概就知道將針對放寬國賠這部分修法，往好的方向來看是保障人權，讓自由、人權更受保障，但相對而言也可能影響檢方及法官發動、同意偵查搜索企圖心，因此不少檢察官和法官對這次修法是有意見的。

他說，檢察官偵辦案件時，常就嫌疑人可能藏匿物證之處向法院申請搜索票，當嫌疑人和家人同住，仍可依法執行搜索，但未來修法後，其家人可能會主張免於搜索所受干擾的權利，後續可能要求調查、並針對該案內容評鑑，這在法律見解與實務執行面看法不同，評鑑到最後或許沒事，但檢察官是否因此限縮辦案企圖心？

該檢察官也說明，國賠和冤獄賠償不同，冤獄賠償是依刑事補償法，主要是針對「人」，當事人可能因案被羈押、收容，之後被判無罪依法求償；國賠法申請賠償除「人」的權益也可針對「物」，但必要條件是有公務人員過失，另國賠如果成立，國家還可針對相關承辦公務員求償。