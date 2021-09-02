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集集鎮長陳紀衡投下震撼彈 本周六宣布參選角逐南投縣長
南投縣最年輕的鎮長陳紀衡，近來在草屯鎮競選看板，有意代表民進黨參加黨內初選，角逐南投縣長大位，由於有可能牽動明年整個南投縣的選情，民進黨南投縣黨部正在評估後續發展。
陳紀衡說，自己時時刻刻懷抱著對家的責任感和關懷，尤其，今年底他也將升格為爸爸，如今更能感受到父職的無私與愛，對父親這個身分也有更深刻的體悟和認知。
他選縣長的原因是希望讓南投變得更好，雖然外界覺得他有其他的規劃，但實際上他還年輕，個人的規劃可以等，但南投縣不能等，畢竟南投縣比其他縣市都還要落後，特別是他的孩子即將在年底出生，他希望奮鬥更好的環境，留給自己的孩子一個美好的生活環境。
陳紀衡去年五月加入民進黨，2014年以樹黨黨籍投入集集鎮鎮長選舉，一舉擊敗國民黨籍的時任鎮長嚴鴻邦，成為當時全台灣最年輕的鎮長，當時年僅29歲。
2018年再以無黨籍身分參選投入集集鎮鎮長選舉，在11月24日投票當天，得票數2664票，以171票之差驚險連任。
陳紀衡在集集鎮長任內主要關心教育、文化、青年、農地、環保、都市計畫等相關議題。
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