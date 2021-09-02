今年聯大將開議 紐約辦事處推天燈網頁 歡迎各界留言

聯合國大會將開議，外交部今天表示，今年將延續過去幾年的做法，將請友邦替我發言，也會連署致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），我駐紐約辦事處除了將辦系列活動、推出文宣之外，今年也特別設置「Give Taiwan a voice」網站，網頁中有台灣天燈，以冉冉上升的意象象徵台灣是世界的良善力量，歡迎各界到網頁上的天燈留言。

外交部主任秘書徐儷文今天表示，第76屆聯合國大會訂於紐約時間9月14日在聯合國總部開議，並於9月21日至27日舉行總辯論。今年聯合國大會暨總辯論的主題為「透過希望打造堅韌－自COVID-19復甦、永續重建、回應地球所需、尊重人民權利，及振興聯合國」，反映歷經新冠肺炎肆虐一年多後，全球殷切期盼更強大且更具包容性的聯合國，以化解危機並邁向更佳的復甦及永續重建。

徐儷文表示，為向國際社會展現台灣人民對參與聯合國體系的深切期盼，以及台灣已經準備好、有意願且有能力在全球共同致力邁向復甦的關鍵時刻參與聯合國的努力，政府今年除洽請友邦在聯大總辯論為我國執言外，也請友邦為我國致函古特雷斯，敦促秘書長恪守聯合國憲章原則，正視台灣2350萬人長期被不當排除在聯合國體系外的問題。

徐儷文說，政府今年推案的三大訴求具有延續性，分別為聯合國應立即採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形，聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正，以及聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

徐儷文說，政府將在聯大期間舉辦有關「國際人道關懷」、「永續發展」、「科技防疫」等主題的周邊活動，緊扣近年「台灣為全球落實SDGs之重要夥伴」的推案主軸，外交部也發揮創意，透過社群媒體等多元方式，強力向國際發聲，推升友我力量。此外，海外僑界在疫情期間仍自發性籌辦各式聲援活動，擴大各國對台灣國際參與的支持，外交部特別表達肯定與感謝。

媒體詢問今年是否有請非友邦替我發聲，徐儷文說，我國推動參與國際組織一向和友邦及友好國家保持聯繫，讓他們了解我方立場，今年除了友邦配合我方規劃給予支持外，理念相近國家對我國參與的聲量和力道都提升。

徐儷文說，推動國際參與會有很多挑戰，需要爭取各方支持，我方一向秉持專業、務實、有貢獻的原則推動參與，也因為這樣溫和的策略和態度，國際社會越來越認同我國有參與國際組織的需要，只要我方持續推動，必然會看到成果。