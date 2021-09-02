法官審判侵害人權國家應賠償 政院通過國家賠償法草案

行政院院會上午通過「國家賠償法修正草案」，將送立法院審議。本次修法不但明定「怠於執行職務」等內涵，也修正國家對於法官、檢察官執行審判或追訴職務致侵害人民自由或權利，而有犯刑事上的罪經判決確定，國家應負賠償責任。

法務部指出，國家賠償法自民國69年7月2日制定公布，70年7月1日施行以來，除配合行政院開放山林政策於108年12月18日修正公布部分條文外，此次首度全案修正。法務部為健全法制並使本法與時俱進，通盤檢討修正國家賠償制度，擬具修正國家賠償法。

法務部表示，現行國家賠償法僅17條且未分章，本次修正草案共43條，分為「總則」、「賠償程序」、「求償程序」及「附則」4章，讓體系更為明確，且適用清楚。法務部表示，此次修正方向包括「保障人民權益」、「精進機關作為」二大面向。

法務部指出，此次修法，明定「怠於執行職務」、「公共設施」的內涵，讓法律適用更明確。法務部表示，過去怠於執行職務未明文規定，現定義為，「就保護人民自由或權利之法規所定職務，依該法規已明確規定應執行且無不作為之裁量餘地而不執行」。

另外，草案對於法官、檢察官執行審判或追訴職務致侵害人民自由或權利，而有犯刑事上之罪經判決確定、或受免除職務或撤職之懲戒處分確定時，規定國家應負賠償責任。

修正草案也規定，為保護請求權人的時效利益，增訂請求權時效起算點、時效中斷及不中斷規定，讓請求權人向賠償義務機關提出賠償請求後，即有時效中斷的適用，可避免人民請求後未於6個月內起訴而罹於時效。

修正草案並明定中央機關國家賠償金預算，由中央一、二級機關循預算程序辦理。而為落實求償權行使，草案規定，賠償義務機關如有怠於行使求償權的情形，增訂其上級機關得代為求償。又考量被求償者之權益及資力，增訂行使求償權應先進行協議並得分期清償。