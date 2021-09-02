國賠法擬放寬至國民法官審判 司法院：不解

行政院會討論「國家賠償法修正草案」，修正法官、檢察官執行審判或追訴職務侵害人民自由或權利之國家賠償責任要件，新增「受免除職務或撤職之懲戒處分確定」，國家應負損害賠償責任，條文還包括國民法官、參審員。因提出修法的是行政院，司法院表示屆時會本於專業提出意見。

司法院表示，不解草案為何把「國民法官」、懲戒法院職務法庭的參審員也納入，且從草案條文也看出欠缺「因果關係」的觀念。

一名女法官表示，法官審理案件需秉持良心，也不能因怕被處罰或「客訴」就畏首畏尾，而且即便國家賠償法未修正，法官審案本來就是戰戰兢兢。

她說，法官雖有管考制度，但管考是其次，被告是對是錯、該判多輕或多重，這才是法官最掛念的地方。

現行國家賠償法第13條規定「有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，適用本法規定。」而研擬中的修正草案則是要加上「受免除職務或撤職之懲戒處分確定」一項，等於放寬人民求償條件。

不少法官認為，刻意侵害人民自由或權利的狀況，大多是指人民被羈押，但這是因被告犯罪嫌疑重大或法官認為有罪，剝奪人民自由的是「法律」而非法官執行職務的結果。有法官認為，條文規定的「權利」一詞其實範圍太大，是否有因果關係可能都有疑義。

目前若人民人身自由遭拘束，事後獲不起訴處分或被判不罰、無罪，受害人得依刑事補償法請求國家補償。

一名法官表示，可能侵害人民權利的，也許是法官收賄或是在法庭上公然侮辱當事人，才可能符合國賠要件，不過這些都是很極端的案例。有法官嘆氣說，如果修法放寬，屆時又可能出現一堆聲請國賠的案件，但卻明明不符國賠構成要件，當聲請被裁定駁回時，到時候民眾一定又罵「官官相護」，受傷的又是司法信任度。

未來有可能求償的情況，包括檢察官、法官在開庭時洩漏當事人個人資料，或是檢察官、法官因與案件相關人不當往來而遭懲戒法院判免除職務或撤職處分。