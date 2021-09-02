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93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

感謝BNT文有貓膩！前主播白喬茵指這政黨有鴕鳥心態

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
33歲白喬茵曾任電視台政治線記者、主播，去年離開高雄市政府副發言人角色後，轉型當小農的化妝師。圖／白喬茵提供
33歲白喬茵曾任電視台政治線記者、主播，去年離開高雄市政府副發言人角色後，轉型當小農的化妝師。圖／白喬茵提供

台灣民間購捐的疫苗終於到貨！由鴻海永齡、台積電慈濟等3企業及民間團體共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，第一批93萬劑今天上午抵達桃園國際機場。前主播、高雄市政府前副發言人白喬茵觀察，綠營政治人物發文排序幾乎都是「謝謝台積電、鴻海永齡、慈濟」，她笑稱「連這種文字遊戲都可以全黨一心套好招，不無聊嗎？」

白喬茵去年離開高雄市政府後，回歸家庭，也創立「好茵果」品牌，與台灣各地果農合作，推廣優質水果，主打送禮市場。除兼顧家庭與事業，白喬茵也繼續發揮媒體人性格，透過臉書粉絲專頁發表對時事、公共議題看法。

BNT從德國搭飛機來了，指揮中心初步規畫此批BNT疫苗優先開放給12歲至17歲青少年族群造冊接種，白喬茵說，這感覺就像辦公室同事買了香噴噴辣味雞腿，從我眼前晃過去，「我聞到了，好餓，但吃不到」。

白喬茵也寫到，這次3個民間團體合力成功採購疫苗，在國人一片感謝聲中，幾乎所有藍營政治人物PO文排序是「謝謝鴻海永齡、台積電、慈濟」，綠營則是「謝謝台積電、鴻海永齡、慈濟」，存著鴕鳥心態，想說把頭埋進沙子敵人就看不到，「以為不把鴻海放在第一順位，就可洗淡一點郭董的功勞」。

疫苗 台積電 慈濟

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