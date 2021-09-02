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歐洲議會外委會高票通過友台報告 外交部表示感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

歐洲議會外交委員會1日高票表決通過「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan Political Relations and Cooperation）報告暨相關修正提案，外交部今天表示，對於歐洲議會首次主動針對台灣與歐盟友好關係的進一步深化提出全方位視角的積極建議，表達高度歡迎及感謝。

外交部表示，歐洲議會外交委員會以60票贊成、4票反對、6票棄權，表決通過的報告指出，歐洲議會關切中國軍事威脅台灣，敦促中國停止任何破壞台海穩定的活動，並堅持兩岸關係的任何改變都不得違背台灣人民的意願；報告也呼籲歐盟積極主動與國際合作，維護台海和平穩定及鞏固台灣的民主，以及將台灣納入歐盟「印太合作戰略」作為重要夥伴。

外交部表示，報告也鼓勵歐盟與台灣強化最高層級等官方交流，同時呼籲歐盟執委會在今年底前與台灣就「雙邊投資協定」（BIA）進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業，以準備與台灣展開雙邊投資協定談判。

外交部表示，其他同樣獲表決通過的修正提案也包括：建議歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell將「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan），以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。此外，歐洲議會臨時新增並通過修正案，強調歐洲議會支持及歡迎立陶宛同意我方設立台灣代表處、譴責中國政府為此對立陶宛實施經濟制裁，同時籲請歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell及歐盟理事會採取適當行動力挺立陶宛。

外交部表示，台歐盟政治關係暨合作報告是歐洲議會首度針對台歐盟政治關係起草的正式文件，由瑞典籍的歐洲議會議員Charlie Weimers擔任報告人。歐洲議會於今年4月間公布報告草案，歷經數月討論後於9月1日在外委會表決通過，並訂於10月送請歐洲議會全會表決。外交部將持續密切關注後續報告案的投票結果。

歐盟 外交部 立陶宛

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