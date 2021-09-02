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93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

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首批BNT到 林右昌：有政治人物跑來跑去 不以為然

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
首批BNT到，基隆市長林右昌批不需吵，有政治人物跑來跑去，讓人不以為然。記者游明煌／攝影
首批BNT到，基隆市長林右昌批不需吵，有政治人物跑來跑去，讓人不以為然。記者游明煌／攝影

台灣首批輝瑞疫苗今天上午抵達桃園機場，共載運93.2萬劑。基隆市長林右昌上午參加110年秋祭國殤典禮結束後受訪表示，BNT能進來是很多企業界大家努力的成果。這陣子媒體上，或有些政黨、政治人物跑來跑去，他個人不太以為然，大家可以提意見，看怎麼解決，不需要爭吵來、爭吵去。

林右昌表示，國際的疫情非常嚴重，大家必須要了解，台灣的疫情會和國際疫情有所連動，包括疫苗的取得，也會和國際疫情連動。特別是東南亞國家、美國、歐洲疫情都在上升中，處在高峰階段。

林右昌還說，這段期間全球疫情非常嚴峻，任何疫苗能夠進來，BNT能進來是很多企業界大家努力的成果。地方政府會依政府的疫苗的指示和規畫，做好施打準備，會用最舒適、最快的作法讓民眾完成施打的程序。

攜帶台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，台灣時間1日晚間11時從亞塞拜然起飛，台灣時間2日上午7時抵達桃園機場，台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟基金會執行長顏博文和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中現場接機。

疫情 桃園機場 疫苗

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