高虹安觀摩市政？簡舒培：北市府民眾黨部又開張！

民眾黨有意推派立委高虹安參選新竹市長，傳出黨主席柯文哲安排高虹安本周一到北市府「實習」觀摩市政處理，柯文哲昨天證實，高虹安有到北市府拜訪，並稱外界想太多，民進黨北市議員簡舒培在臉書痛批，「台北市政府民眾黨黨部又開張了！」

簡舒培說，台灣民眾黨寄生市政府、寄生立法院劣跡斑斑，最近又有一新事蹟。據媒體報導，柯文哲安排民眾黨備戰新竹市的人選高虹安進入台北市政府內實習，還安排她參加市長室晨會，觀摩市政處理。「請問柯文哲哪一條法規，讓市長可以這樣濫用市府資源。」

簡舒培說，只要市長朋友就能隨意進出台北市政府，還參加市長室晨會，參與討論台北重要市政議題的討論與決策？高虹安是民眾黨的立法委員，是柯文哲朋友，但對於台北市政府來說高虹安就是一般的市民，為什麼可以隨意進出11樓市長室、跟著市長開晨會？

另外，簡舒培質疑，民眾黨派高虹安參選新竹市長和台北市何干，為什麼要利用台北市資源，幫她實習演練？如果在市長室會議討論的市政機密被洩露了，是高虹安還是柯文哲要負責？還是再找科長來承擔呢？

簡舒培批評，柯文哲把台北市政府當成民眾黨產，想怎樣就怎樣，完全不避諱。高虹安根本是濫用台北市政資源的慣犯，去年台北市政府的口罩販賣機測試階段未公開，高虹安就能夠進入資訊局搶先拍攝開箱口罩機上網發布，資訊局同仁完全無法制止。

民眾黨濫用台北市政府資源一再發生，從黨主席到候選人，都習慣把政府資源當黨資產，民眾黨儼然就是「黨政不分」的代名詞，這樣子的黨毫無分際、毫無避諱，未來如果讓民眾黨的侯選人當選新竹市長，市政被當黨政濫的惡習，將像新冠病毒一樣嚴重擴散。