高雄藍軍分裂？ KK政線回應：沒有分裂本錢

回歸國民黨的媒體人趙少康提出的「戰鬥藍」主張在高雄政壇掀起波瀾。高市議員邱于軒表達憂心高雄國民黨分裂，KK政線遭點名。KK政線的六位議員今天澄清指出，KK政線是國民黨的次級團體，發揮小組作戰的靈活性和機動性，國民黨沒有分裂本錢，呼籲不要被有心人士分化而自亂陣腳。

國民黨高雄市左楠黨部9月11日邀請趙少康南下高雄，並以「國民黨如何再起」開講，邱于軒昨表示，國民黨在高雄分裂是事實，議長派、副議長派、KK連線（KK政線）等破鏡難圓、各行其道，氛圍如何面對2022大選。高市議會議長曾麗燕表示，國民黨沒有分裂本錢，每個團體都一樣，有些人有共同話題自然走得近，並不是派系不派系。

KK政線成員共有李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲。鍾易仲表示，成員的年齡、觀念接近，對市政議題也能快速溝通、形成共識，KK政線是國民黨的次級團體，在於強化論述和監督能力；有感於在野黨有越多的發聲管道越好，除配合黨團運作，也就特定議題以聯合質詢、新聞稿等方式進行合作，發揮小組作戰的靈活性和機動性，為國民黨創造更大的監督能量。

至於KK政線和戰鬥藍的關係，鍾易仲表示，KK政線在今年4月起運作，趙少康7月底提出戰鬥藍概念，KK政線成立在前，看到趙提出共同為藍軍發聲作戰的戰鬥藍主張，認同之下，率先響應，純粹是理念的認同，不是組織的附屬，彼此間並沒有從屬關係。

KK政線呼籲，國民黨要精誠團結，對任何有利擴大國民黨及藍營戰鬥力的事，大家都應該給予善意解讀，不要被有心人士分化，更不要自亂陣腳。