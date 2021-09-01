謝志偉稱買BNT疫苗政府有功　洪孟楷：站著說話不腰疼

由鴻海創辦人郭台銘等單位購捐的BNT疫苗將抵台。駐德代表謝志偉稱，郭僅是400公尺接力賽中最後一棒，前3棒是民進黨政府也有功。國民黨立委洪孟楷晚間揶揄，買BNT變接力賽？謝真是「站著說話不腰疼」，往臉上猛貼金。

洪孟楷質疑，5月中本土疫情爆發，國內疫苗嚴重短缺，當時民間如郭台銘表態願購捐政府BNT疫苗時，民進黨政府左一句「原廠授權書」、右一句「現在誰都沒有貨」，如果這是場接力賽，這樣的跑者不只不跑、還直挺挺站著動也不動。

洪孟楷說，如今民進黨政府7月才開放民間購買，BNT疫苗9月就能到貨，民進黨政府高官們卻紛紛往臉上貼金，跳出來邀功，擺明官場現形記，那當時污衊郭台銘要捐贈的BNT疫苗快過期的這些綠營高官人在哪？