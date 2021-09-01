被問與朱立倫有何不同？江啟臣：越是逆境我越想挑戰

國民黨主席選舉被解為「朱江對決」，現任主席江啟臣晚間接受廣播專訪被問到與朱立倫有什麼不同，江啟臣表示，他們都有當過黨主席，大家可以就他們擔任期間的紀錄與事實去做比較。他說，自己做決定比較謹慎，一旦決定了就全力衝，越是逆境他越想挑戰，「黨有需要我從不閃避」。

被問到與朱立倫的差異，江啟臣說，他是農家子弟出生，屬性是民代體系，朱則是行政歷練比較多。他還說，「我們性格也不一樣」，他強調自己做決定之前比較謹慎，一旦決定了就全力衝，越是逆境越想挑戰，去年補選主席時也是面對逆境。

江啟臣表示，他從去年的求存，到現在的復興，以及未來的壯大，這是不同的階段，很難一步到位。去年從廢墟中站起來就要一點時間和不同的階段來達成，支持者也在看國民黨未來面對的挑戰。罷免和公投兩場重要的選戰，國民黨不能成功守住，對2022國民黨要打贏，不是有利的因素。

主持人蔡詩萍說，下一任主席講求的是領導力，江啟臣要如何說服黨員自己能在4人中脫穎而出？江啟臣說，這4個候選人當中，朱立倫和他都當過黨主席，2014年底國民黨敗選到2016年敗選中間朱接任，他是去年敗選後接任黨主席，「大家可以去比較，我們兩個擔任過黨主席都有事實可查」。

江啟臣說，雖然他的任期只有17個月，但經歷很多不同階段，去年最低迷的時候他的領導力是「勇敢承擔」。在這麼氣虛的階段對黨進行改革，大家講得很好聽要說應該要大破大立，但這個黨裏有不同的世代，所以他花很多時間凝聚溝通，設法形成共識，這也是一種領導力。而在這段時間溝通調整已後，避免分崩離析，大家也在許多議題方向上形同共識。

蔡詩萍進一步詢問江啟臣，他要如何建立未來的主席形象。江啟臣說，他改做敢當，不迴避不閃躲，「黨有需要我從不閃避」，年輕世代說打就打說幹就幹，作為在野黨就是戰鬥到底的決心。他也重申，自己的五大目標已經開出來，「做不到就會下台，不用用選舉來換掉我」。