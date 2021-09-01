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立法院新會期開跑 時力籲盡早開議審預算、推修法修憲

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團。圖／報系資料照
時代力量立法院黨團。圖／報系資料照

立法院第十屆第四會期今天報到，時代力量黨團表示，最主要工作將落在推動疫苗採購、防疫政策監督及如何精準紓困，時力也呼籲，希望能盡早開議，才能有時間審查多項預算案及重大法案，並希望這會期能持續召開修憲委員會，盡快進入修憲案的討論和處理，好讓修憲公投時程能趕得上2022年的大選。

時力指出，今年的附屬單位預算，包括各種基金和國營事業的預算，現在下半年都快花完了，預算案卻都還沒在立法院審查通過，近幾年來甚至常有到年底最後一刻才通過的現象，希望能盡早盡快審查，以避免預算都花完才在審，甚至有相關單位拜託立院刪預算以提高執行率的荒謬現象。

時力表示，這會期主要推動的修法，除了維護國家安全防堵中資滲透的兩岸人民關係條例、國安法及營業秘密法等修法，居住正義的囤房稅、延宕多年的集遊法、礦業法和消防組工會等早已提出的法案外，也會針對氣候變遷和體改提出相應法案，希望能在這會期有具體推進。

時力也呼籲，因應變種病毒，政府應立即進行三劑接種規畫，不要到了明年再重蹈今年採購延遲、疫苗短缺的覆轍，並盡快解決紓困4.0種種問題，包括因門檻太嚴苛或不符合實務而無法領到紓困的業者，都應再提供協助，因雇主不申請、轉發時抵扣、或因為公司登記行業或投保單位等種種因素而無法紓困的勞工，也應盡速給予補救，「不然民眾一定會傾向乾脆就發現金，至少加減能領到」。

修憲 立法院 疫苗

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