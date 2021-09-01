綠指對共機擾台視而不見 藍：始終反對 都有聲明可證明

國民黨主席江啟臣上午在立法院會期報到時，質疑明年國防預算再度增加，但是在預算中尚未看到增加預算的具體理由，只知有許多是在作業維持、人員維持等等；民進黨指共機擾台就是理由，但國民黨都視而不見。國民黨表示，要批評要拿出實證，國民黨始終反對共機擾台。

民進黨發言人周江杰批評，最近共機擾台就是具體理由，國民黨看到中國軍機擾台等打壓行為都視而不見。

國民黨國際部副主任方天賜表示，要如此批評國民黨應先拿出實證，因為國民黨始終反對中共軍機艦進入我國飛航情報區或跨越海峽中線，對此均有嚴正聲明。國民黨是開國政黨，帶領中華民國歷經北伐、抗日、戡亂，以及政府遷台後大小戰役，國民黨願為和平努力，但絕不為和平屈膝投降。

方天賜強調，國民黨是最大在野黨，監督政府是其天職，「國防預算動輒3000多億，國民黨不好好監督就是失職」；如今執政黨卻想用政治口水去抵銷在野黨的監督力量，這是很荒謬的事情。

方天賜強調，要確保台灣安全，合理的、與台灣經濟實力相稱的國防預算有其必要，但還要從兩岸關係的和平穩定著手，不然只花錢買武器裝備，卻在兩岸關係上把台灣帶往衝突的方向，後果還是百姓遭殃。