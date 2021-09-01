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氣候法今年難通過 立委籲環保署動起來

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

行政院院長蘇貞昌日前說，希望在今年通過溫室氣體管理法，並將 2050 淨零碳排的目標入法，但至今環保署尚未提出相應草案。時代力量立委陳椒華與民眾黨立委蔡壁如批評環保署態度消極，也感嘆若想在今年通過氣候法，立院討論時間將相當有限，難度相當高。

本會期難通過

氣候法的行政院版的相關草案至今尚未提出。蔡璧如說，雖蘇貞昌有承諾要在九月提出草案，但究竟是在九月的哪時候提出都是未知數，再加上兩個月的草案公告期，立院很可能來不及討論完成。陳椒華也說，在今年度通過氣候變遷因應法的難度相當高。

對於環保署尚未提出政院版的草案，陳椒華也坦言，「如果九月一日還沒有公告、草案沒有進行政院，都是令人擔心的」，也指出環保署對於溫管法與氣候法的態度都相當消極，動作非常緩慢，她強調氣候法內容中，不能只訂 2050 淨零碳排的目標，配套法規也要一起準備起來。

碳稅推動待討論

在氣候法可能包含方面，陳椒華與蔡壁如都提到碳費與碳稅問題。歐盟最快預計於 2023 年實施碳邊境稅，屆時台灣若沒有相應法規、沒能減少碳足跡，勢必造成出口成本大增。

因此，陳椒華強調，環保署要怎麼收碳費、碳稅要怎麼推都必須被包含在氣候法中，並給出明確的定價、比照耗水費的設置方式，針對排碳大戶優先徵收相關費用。

此外，對於碳費與碳稅進程，碳費可由環保署收取，但碳稅則需財政部進行租稅相關立法。因此蔡壁如認為，環保署更要在立法時釐清，台灣是分兩階段推動碳稅（先碳費後碳稅），還是一步就完成碳稅政策。

「調適專章」應設立

蔡壁如特別提到，民眾黨認為溫管法更名為「氣候變遷法」是比較適當的，且其個人認為，其中應包含政府因應氣候變遷相關對策的「調適專章」，針對耐寒、耐旱植物研究、基礎建設調整等尋求解方，以因應成為常態的極端天氣。

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環保署 陳椒華 蔡壁如

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