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支持江啟臣或朱立倫？ 盧秀燕：上班不談黨務

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員邱素貞問市長盧秀燕，國民黨主席支持誰？是否陷入兩難？圖／邱素貞提供
民進黨議員邱素貞問市長盧秀燕，國民黨主席支持誰？是否陷入兩難？圖／邱素貞提供

國民黨主席選舉9月25日投票，台中市議員邱素貞今在議會總質時，詢問台中市長盧秀燕「支持誰選黨主席？」盧秀燕說，要尊重市民，上班與在議會備詢時，絕對不談黨務與選務。

邱素貞表示，國民黨前主席朱立倫推市長盧秀燕為2024總統大選最佳人選，邱問盧，國民黨主席支持誰？江啟臣或朱立倫誰會勝出？盧市長會不會陷入兩難？盧秀燕低調表示，上班時間不談黨務與選舉。

此時，國民黨議員李麗華擔任主席馬上說「議員，現在談市政，不要談政治。質詢問地方事務比較好，盧市長謹守份際，妳問地方建設啦」邱素貞給軟釘子，笑答「主席，不可以這樣插嘴，這是我的質詢時間」李麗華則丟下一句「問地方建設比較好啦！」

邱素貞接著執意問到底，她說，盧秀燕已是國民黨一姐，對朱立倫稱她總統最佳人才，有什麼看法？盧秀燕坐著不答，未再回應。

邱素貞說，民進黨市長參選人尚未出線，在沒有對手的前提下，民進黨人選一旦確定提名，藍綠各自歸隊，雙方會將呈現五五波基本盤態勢，她認為鹿死誰手，還說不定。

盧秀燕 邱素貞 國民黨

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