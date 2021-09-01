國民黨主席候選人政見發表周六登場 聚焦兩岸、2022

國民黨主席選舉政見發表會9月4日於TVBS電視台舉辦，今日上午4組候選人到黨中央進行辯論會發言順序抽籤等，由主席江啟臣擔任首位發言、其次是孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫、彰化前縣長卓伯源。本此申論將聚焦在2022布局、兩岸論述與藍白合等議題。

政見發表會時間4日下午4時至6時於TVBS電視台舉行，由主播莊開文主持，流程第一階段為「政見發表」，候選人各發言6分鐘；第二階段「媒體提問」，邀請中時、聯合、TVBS提問，每題媒體各提問1分鐘、候選人各回答3分鐘。

第三階段「交叉詰問」，每位候選人依序提間，提問時間30秒。受限政見會時間，無法讓3位候選人作答，提問候選人可指定其他2位候選人回答，回答時間1分鐘；第四階段「結論」，候選人各發言3分鐘。