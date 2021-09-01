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嗆謝志偉稱BNT接力 柯文哲：他們棒掉地 老郭撿起跑
駐德代表謝志偉形容，買BNT像接力比賽一樣，認為前三棒是蔡政府，第四棒才是郭台銘，被質疑收割。媒體今天問柯文哲對謝志偉說法的看法，柯文哲說，其實這就是口水題，他若是講得太辛辣，又覺得每天講民進黨壞話，但柯仍忍不住說心裡話，「事實真相是，他們(民進黨)棒都掉在地上，老郭只要跑上去，撿起來繼續跑，就是這樣....。」
對於購買BNT疫苗，謝志偉日前在臉書批，難不成400公尺大隊接力，4名選手每人跑完100公尺交給下一棒，跑到終點，只有第4棒有功？他表示，台灣政府從去年8月到今年1月，一直與德國BNT採購疫苗就是400公尺接力的前3棒，可是第3棒順利接棒跑到一半時，忽見第4棒隊友活生生地被架走，卻另外臨時補了一個人進來。現在請問一下，「功勞只歸第四棒？前面三棒都是空氣？」
柯文哲今天被問到此說法的看法，也毫不客氣嗆中央，「事實真相是，他們(民進黨)棒都掉在地上，老郭只要跑上去，撿起來繼續跑，就是這樣。」
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