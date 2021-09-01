沈智慧再逼宮江啟臣失敗 中常會共識「下次不再討論」

國民黨中常會沈智慧今天又在中常會上演「逼宮大戲」，要求主席江啟臣期滿下台，選出代理黨主席。沈智慧下午在常會說，「大家應該鼓掌通過蔣根煌常會代理主席成為國民黨代理主席。」不過，蔣根煌說，他不要名，只要大家和就好。最後中常會共識，下次不再討論此事。

據了解，江啟臣周一召開幕僚會議，對於請辭一事有了定奪，只要沈智慧再提一次，他與一級主管將會請辭。江啟臣也不只一次私下表示「我不戀棧」，不希望再因此事造成黨內紛擾。

沈智慧7月開始在中常會不斷要求江啟臣下台，她直指江啟臣主席任期到8月18日期滿，不能因疫情關係延任，應辭職下台，沈已經連續1個多月，每周都會在中常會提起此事。

沈智慧剛剛在常會上再度要求江啟臣下台，希望大家共推蔣根煌由常會代理會議主席成為國民黨代理主席，她說，找中常委蔣根煌當代理主席，不會影響到黨務運作。除了沈智慧，連系中常委曾文培、范成連也接連要求蔣根煌接任代理主席。范成連還現場鼓掌，不過未獲任何常委回應。

考紀會主委葉慶元則回應，主席跟中常委的任期，當初都有報到內政部，均是至8月18日為止，因疫情無法改迭，依據內政部函釋及法院判決，雖任期屆至，主席及中常委仍得繼續行使職權至次屆產生為止，沒有任期屆滿就自動離職的問題。

蔣根煌則強調，團結最重要，國民黨的優先目標就是站穩、勝選。對於是否接任代理主席，並未正面回應。也有常委反映，根據黨章規定，並沒有主席出缺的情況，因為江啟臣只是請假，沒有請辭。

秘書長李乾龍哽咽表示，他73歲了，心裡只有中華民國和國民黨，國民黨以前多是高層不團結，所以失去政權，懇請常會考慮如何選出能帶領國民黨勝選的黨主席，這最重要。

對於葉慶元指出中常委任期和主席一樣，沈智慧、中常委呂學樟則堅持，他們任期2年，去年才剛選上中常委，他們要當到明年3月。