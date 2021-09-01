自評疫情控制得宜 民進黨：民調滿意度回到疫情升溫前
民進黨今舉行線上中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀今在會中表示，從五月到八月，疫情控制還算不錯，所以民眾對民進黨的民調滿意度，已回到疫情剛升溫前的狀態。
對於林錫耀的說法，與會人士解讀，根據美麗島電子報近期做的民調，蔡英文總統滿意度55%、不滿意度43.3%，行政院長蘇貞昌滿意度48.6%、不滿意度47.9%，滿意度皆呈上升，不滿意度則都下降，顯見政府處理防疫獲得民眾不錯肯定。
林錫耀也提到，台灣拿得AZ、莫德納疫苗，BNT、高端也來了，「四大疫苗都到了，如果大家都不嫌棄，十月中旬希望可以有6成覆蓋率」。
針對國民黨主席選舉，林錫耀則提醒，國民黨造勢還是一樣把民進黨當箭靶，例如上周末到民進黨部前面踢館，舉行反美豬活動，「他們可以吃美牛牛肉麵吃那麼久，對符合Codex標準的萊克多巴胺美豬卻極力反對，這是雙標行為，要持續讓全民知道民進黨不同意雙標看待美豬或美牛進口」。
行政院政務委員黃致達則在會中報告防治非洲豬瘟措施，分別是防止走私進口及給予本土養豬場飼料補助，避免廚餘進入養豬場，另外，黃致達也提到行政院召開永續會，會朝蔡總統4月22日提到的2050年淨零碳排方向前進。
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