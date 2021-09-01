桃市新增3境外確診 2夫妻復陽中壢、龍潭多處足跡

中央疫情指揮中心今天公布桃園有3例境外移入確診個案，桃園市政府追查，其中2例在中壢、龍潭等地有多處足跡，今天公布相關細節，同時呼籲足跡重疊民眾做好自我健康監測。

桃園市政府表示，桃園今天新增境外移入個案分別是案16106、案16107和案16108前2者為夫妻，5月曾在國外確診，7月採檢陰性返國，近日因工作關係需要離境，到醫院自費採檢又成陽性，疑似是復陽個案，目前已匡列8名接觸者居家隔離，後者則是居家檢疫期滿採檢確診。全市目前累計確診個案940人，居家隔離58人。

桃園市政府指出，案16106夫妻8月27日曾去過桃園市榮民服務處、墊腳石中壢旗艦店、星諾文創咖啡Senor Cafe、光南大批發中壢中山門市、三商巧福中壢三門市和金石堂書店中壢店，28日曾去過朝天椒麻辣鴛鴦火鍋店、中原商圈、路易莎咖啡龍潭北龍門市和龍潭觀光夜市。

另外，夫妻2人29日也去過石門山登山步道，30日路易莎咖啡龍潭北龍門市、全聯龍潭中正門市。