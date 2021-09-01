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新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

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引進疫苗是接力賽？ 高思博：無須沉溺邀功文字遊戲

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博在臉書直播中建議政府須再沉溺於邀功的文字遊戲，多採購足夠的優質疫苗最重要。圖／擷取畫面
高思博在臉書直播中建議政府須再沉溺於邀功的文字遊戲，多採購足夠的優質疫苗最重要。圖／擷取畫面

疫苗在最近正成為國內防疫和政壇雙重熱門的話題，國民黨中常委高思博在臉書直播中表示，政府不甘淪為配角頻頻發聲，號稱疫苗購買是接力賽，他認為政府無需再為疫苗進口的比喻費心思量，為人民多做有效防疫比較重要。

高思博在「阿博來聊天」臉書直播中指出，今天各級學校開學，由於仍處於疫情2級警戒，學生何時能施打疫苗，展開有效的防疫，成為各界矚目的大事，疫苗自然成為焦點。

高思博說，BNT疫苗是目前國際醫界唯一認證適合12歲至18歲接種的疫苗，所以引進過程最能引發社會討論的興趣，駐德國代表謝志偉率先在臉書貼文比喻全程像是4百公尺接力賽，沒有政府前幾棒的的鋪陳，哪有郭台銘擔任第四棒衝刺到終點，達成引進BNT到台灣的任務，高思博形容這種比喻相當離奇。

有人批評BNT引進到台灣的過程比較像是障礙賽跑，高思博表示，政府設下重重的關卡，包含授權書、生產地、標籤及簽約用詞等，讓各組捐贈者接受逐關的挑戰，民間選手奮力衝刺突破重重障礙，最後才到達終點線，跟政府並無關連。政府並沒有接棒，充其量只是批准而已，若有功勞僅止於減少公文、簡化流程罷了。

BNT確定成功入台，但標籤卻是先前政府排斥的「復必泰」。中央防疫中心才自我解嘲比喻為過程像是訂製西裝，最後交貨是棉襖，國人唯有接受，以便禦寒；高思博認為這種比喻同樣離奇，因為交貨也是西裝，只不過標籤或是品牌不同。他建議整府領袖、政治人物都無須再沉溺於邀功的文字遊戲，應更多點心思做事，爭取或採購到足夠的優質疫苗。

疫苗 高思博 BNT

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