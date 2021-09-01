蔡英文：後續落實防疫是當前最重要任務

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，今天是全國中小學的開學日，經過一段時間的防疫努力，學生終於回到校園，在降低疫情影響上，邁開一大步。後續防疫措施的落實，是當前最重要任務，希望所有學校和家長，務必積極配合指揮中心及教育部的規劃，也請常委共同宣導，一起為師生健康安全來努力。

關於疫苗的進度，蔡英文指出，包括捐贈和我國自購的部分，這幾天都陸續有好消息。從五月底到八月底這三個月來，因為大家的努力，台灣疫苗接種人口涵蓋率，從個位數字提升到昨天的42.73%，全國已經有超過一千萬人，至少接種過一劑疫苗，未來會繼續來衝高接種率，增加社會的整體防護力。

蔡英文表示，這一周以來，關於非洲豬瘟的查驗也是重要的議題，政府除了已經加強查驗能量，從今天開始，養豬場也全面暫停使用廚餘養豬；而因為這樣成本增加的部分，農委會也有相關補助和協助，也要請與會中常委們在地方上多幫政府宣導防疫應變措施，共同防堵非洲豬瘟，保護養豬產業。

蔡英文說，今天也是立法院的報到日，這個會期有包含總預算在內的五大預算案要處理，接下來政府還有後續的經濟振興工作，要勞煩大家一起宣傳、說明，請大家一起來努力。