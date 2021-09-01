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新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

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民進黨目標：10月底疫苗覆蓋率到6成

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨今辦線上中常會。本報資料照片
民進黨今辦線上中常會。本報資料照片

民進黨今天辦線上中常會，黨主席、蔡英文總統指出，五月底疫苗覆蓋率從個位數，到現在八月底42％，已超過一千萬人打第一劑，希望繼續衝高接種率。民進黨秘書長林錫耀也說，疫苗前陣子供應不穩定，現在陸續到位，10月中達到6成以上覆蓋率是目標。

蔡總統也指出，中小學開學日正常上學，是降低疫情後的重要一大步，要確保師生安全，徹底落實防疫措施，黨公職協助宣導。

蔡總統指出，非洲豬瘟已由政府各部會全面查緝，今天開始全面禁止餵食廚餘，做好防疫，希望黨公職協助宣導相關防疫措施 宣導防疫等等作法。

林錫耀說，最近公開民調，如美麗島電子報，民進黨支持度、總統信任度都上升，應該可以從逆境中轉換氛圍，「我們要對自己有信心」。

林錫耀說，國民黨主席內鬥問題會外部化，不意外的是會把民進黨當作箭靶，包括上周到中央黨部踢館，再次證明主席選舉問題外部化，另外國民黨也啟動公投宣講，公投議題會作為主席選舉議題，要讓民眾知道公投會操作成黨內選舉的議題。

新冠疫苗

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