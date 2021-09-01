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趙少康「戰鬥藍」南下 邱于軒：盼高雄藍營真心團結

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市議員邱于軒憂心高市議會無法團結，不利明年大選。圖／本報資料照
國民黨高市議員邱于軒憂心高市議會無法團結，不利明年大選。圖／本報資料照

中廣董事長趙少康成立「戰鬥藍」，近日已在南部招兵買馬，9月11日應邀到高雄演講。國民黨籍市議員邱于軒說，國民黨高市議會現在分成議長派、副議長派、KK連線等破鏡難圓各行其道，國民黨在高雄分裂是事實，如此氛圍如何面對2022大選，盼戰鬥藍能有實際作為。

國民黨高雄市左楠黨部9月11日邀請趙少康南下高雄，並以「國民黨如何再起」當開講主題，屆時高雄市議會會有多少議員出席，引發藍營人士高度關注。

邱于軒指出，身為新科議員，她曾天真以為在議會能有盟友並肩作戰，但她大多時間都是孤軍奮戰，甚至有黨籍議員跟民進黨議員嬉笑聊天、冷眼旁觀。

邱于軒對國民黨的現況感到焦慮與難過，想問目前的四位黨主席候選人「高雄該何去何從」。邱說，她焦慮國民黨的黨部主委是兼任職， 2022的高雄不知由誰領軍；難過的是，民進黨利用綠媒和側翼在高雄「燒、殺、擄、虐」，國民黨似乎「無力抵抗」。

邱表示，她認同趙先生的「戰鬥藍」理念，也會加入團隊，但如何發揮戰力讓高雄藍營「起死回生」、「真心團結」，而且還要有實際作為，這些才是她最在意的事。

國民黨 民進黨 趙少康

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