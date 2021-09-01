預算會期展開 國民黨團：蔡政府執政5年餘舉債2兆元

立法院新會期今展開，總歲出規模達2.26兆元的中央政府總預算是審查重點。國民黨團上午批評，民進黨政府一再宣稱執政後中央政府預算持續賸餘，但事實是，5年多下來另編了2兆元特別預算支應，已相當於一年政府總預算，債留子孫。

國民黨團總召費鴻泰舉例，前瞻基礎建設8400億元、新式戰機採購2472億元、新冠肺炎紓困振興8400億元，蔡政府上台後5年內特別預算就編了1兆9272億元，若再加上國防部新編2千億元特別預算買新式飛彈，就超過2兆元。

費鴻泰批評，行政院明年度中央政府總預算，表面上遵守「零基預算」精神，實際上卻是「先減法、後加法」編列預算，其中特別預算編列龐大；今年8月底止，國人平均每人負債達24.8萬元，政府潛藏債務至去年底也達18兆4534億元。

費鴻泰也質疑，蔡政府以前瞻特別預算推治水，結果地方旱災和淹水狀況越來越嚴重；以防疫預算買新冠肺炎疫苗，政府自購疫苗(含高端)合計2581萬劑，實際到貨量僅620萬劑到貨，到貨率僅24.02%，疫苗預算也不夠買第三劑。

費鴻泰質疑，行政院編列明年度中央政府總預算未經仔細思考，是否是行政院長蘇貞昌意識到在位不久，也就胡亂編列？呼籲蘇做一天和尚、撞一天鐘。。

國民黨立委曾銘宗表示，行政院明年以「拚經濟、顧安全、創機會」為施政主軸，國防部明年度公務預算編3726億元，新式戰機特別預算編列了401億元，連同非營業特種基金590億元，合計4717億元，但國防部錢顯然沒有花在刀口上。

曾銘宗也提到，勞保潛在負債到去年底達10兆8469億元，今年不足479億元，之後財務破口逐年擴大，預估2026年破產，明年政府僅撥補300億元根本就是杯水車薪，應至少每年撥補1000億元，才能減緩勞保缺口。