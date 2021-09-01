質疑風力發電採購挨告 費鴻泰：蘇貞昌不認識蔡憲浩？

國民黨團總召費鴻泰日前質疑風力發電承包廠商涉弊，中小信保前董事長蔡憲浩今按鈴申告妨害名譽。費今回應，我只講了行政院長蘇貞昌不知道認不認識蔡？不知道蔡為什麼要告他？要告他什麼？

費鴻泰反透露，周五還有一場記者會，接下來會持續用一個會期時間，一個專案小組來全力監督這個問題。

費鴻泰表示，經濟部2018年標出的離岸風電採購合約，民間廠商做，台電買電；標案分兩個標，彼此間隔3個月，第一標每度台電要用5.8元買，第二標每度電用2.2元買，其中5.8元是有條件，日後要國產化；2.2元則是價格標。

費鴻泰說，世紀鋼承作海底鋼管基樁，因來不及生產，改用特許進口韓國八套水下基樁，再從韓國進了46套Jacket半成品，違反國產化要求，這個連經濟部都在查，其中牽涉商人與政府的關係。

費鴻泰也提到，在船舶部分，丹麥、荷蘭的伯威海事公司，今年2月跟台灣民間公司簽約，其中看似台灣股份占51%，歐洲廠商占49%，但我方的51%是沒有投票權的特別股，簽的約有問題。

費鴻泰質疑，世紀鋼與蔡英文總統有沒有關係？伯威海事公司有符合國產化？伯威海事董事長蔡憲浩曾被歸為民進黨蘇系中常委，在蔡賴配選總統與蘇貞昌選台北市長時都有角色。

費鴻泰說，經濟部以每度5.8元買電，承包商卻沒有做到國產化，將讓公帑20年損失9100億元，

費鴻泰也提到，世紀鋼的董監事為喬這個爭議，找了總統府國策顧問與立法院重量級立委與民進黨金主打高爾夫球去搓，名單很快會出來。