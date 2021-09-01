快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

質疑風力發電採購挨告 費鴻泰：蘇貞昌不認識蔡憲浩？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團總召費鴻泰日前質疑風力發電承包廠商涉弊，中小信保前董事長蔡憲浩今按鈴申告妨害名譽。費今回應，我只講了行政院長蘇貞昌不知道認不認識蔡？不知道蔡為什麼要告他？要告他什麼？記者周志豪／攝影
國民黨團總召費鴻泰日前質疑風力發電承包廠商涉弊，中小信保前董事長蔡憲浩今按鈴申告妨害名譽。費今回應，我只講了行政院長蘇貞昌不知道認不認識蔡？不知道蔡為什麼要告他？要告他什麼？記者周志豪／攝影

國民黨團總召費鴻泰日前質疑風力發電承包廠商涉弊，中小信保前董事長蔡憲浩今按鈴申告妨害名譽。費今回應，我只講了行政院長蘇貞昌不知道認不認識蔡？不知道蔡為什麼要告他？要告他什麼？

費鴻泰反透露，周五還有一場記者會，接下來會持續用一個會期時間，一個專案小組來全力監督這個問題。

費鴻泰表示，經濟部2018年標出的離岸風電採購合約，民間廠商做，台電買電；標案分兩個標，彼此間隔3個月，第一標每度台電要用5.8元買，第二標每度電用2.2元買，其中5.8元是有條件，日後要國產化；2.2元則是價格標。

費鴻泰說，世紀鋼承作海底鋼管基樁，因來不及生產，改用特許進口韓國八套水下基樁，再從韓國進了46套Jacket半成品，違反國產化要求，這個連經濟部都在查，其中牽涉商人與政府的關係。

費鴻泰也提到，在船舶部分，丹麥、荷蘭的伯威海事公司，今年2月跟台灣民間公司簽約，其中看似台灣股份占51%，歐洲廠商占49%，但我方的51%是沒有投票權的特別股，簽的約有問題。

費鴻泰質疑，世紀鋼與蔡英文總統有沒有關係？伯威海事公司有符合國產化？伯威海事董事長蔡憲浩曾被歸為民進黨蘇系中常委，在蔡賴配選總統與蘇貞昌選台北市長時都有角色。

費鴻泰說，經濟部以每度5.8元買電，承包商卻沒有做到國產化，將讓公帑20年損失9100億元，

費鴻泰也提到，世紀鋼的董監事為喬這個爭議，找了總統府國策顧問與立法院重量級立委與民進黨金主打高爾夫球去搓，名單很快會出來。

費鴻泰 民進黨

延伸閱讀

遭質疑涉影射圖利 前中小信保基金董事長控立委誹謗

不滿遭影射介入離岸風電 蔡憲浩告費鴻泰誹謗

民眾黨：要求蘇貞昌針對疫苗、紓困、勞保改革報告

身心障礙機構人力召募困難 蘇貞昌：專案檢討

相關新聞

沈智慧再逼宮江啟臣失敗 中常會共識「下次不再討論」

國民黨中常會沈智慧今天又在中常會上演「逼宮大戲」，要求主席江啟臣期滿下台，選出代理黨主席。沈智慧下午在常會說，「大家應該...

自評疫情控制得宜 民進黨：民調滿意度回到疫情升溫前

民進黨今舉行線上中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀今在會中表示，從五月到八月，疫情控制還算不錯，所以民眾對民進黨的民調滿...

BNT增大學生卻遺忘上班族 新北：對中央公信打折

中央流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗可擴大開放給18到22歲大學生預約，對比下，介於3、40歲的上班族不只打不到也沒得選，...

桃市新增3境外確診 2夫妻復陽中壢、龍潭多處足跡

中央疫情指揮中心今天公布桃園有3例境外移入確診個案，桃園市政府追查，其中2例在中壢、龍潭等地有多處足跡，今天公布相關細節...

引進疫苗是接力賽？ 高思博：無須沉溺邀功文字遊戲

疫苗在最近正成為國內防疫和政壇雙重熱門的話題，國民黨中常委高思博在臉書直播中表示，政府不甘淪為配角頻頻發聲，號稱疫苗購買...

【BNT要來了／下】挨罵也要買疫苗 郭台銘：從沒花錢花得那麼開心

原定今晚（1日）9時30分抵台的第一批BNT疫苗，因為貨機起飛時間有所延誤，預計將會延遲10個小時以上才能抵達台灣。到達桃園機場的時間，應是明天（2日）清晨。有媒體報導永齡／鴻海、台積電和慈濟都申請接機，不過據了解，永齡／鴻海並未提出接機申請，應不會派人前往。據了解，應是由台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬，同時代表永齡／鴻海和台積電接機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。