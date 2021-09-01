民進黨籲不杯葛議事 國民黨：民進黨在野還打人耳光

立法院新會期今天報到，國民黨團總召費鴻泰今再呼籲，行政院應盡速將3+11的調查報告，太魯閣號懲罰報告與台電跳電報告送立法院說明，讓行政院長蘇貞昌未來的施政報告與總質詢能順利進行，希望盡快開會。

費鴻泰說，開議後也不排除要求蘇貞昌針對3+11調查與疫苗採購現況到立法院專案報告。

民進黨團今天呼籲，國民黨團新會期不要杯葛議事。費鴻泰反批，民進黨在野時跳桌子、打人耳光等畫面歷歷在目，這幾十年來表現沒資格講這個話；費說，國民黨團已非常溫和，過去對符合民生與國家發展的預算與法案都支持。

費鴻泰反嗆，民進黨政府才應該要注意，不要把政府預算分配，作為內部派系鬥爭、派系事業單位的分贓。

費鴻泰表示，立法院在臨時會審查紓困預算時，各黨團都同意8月底衛福部要提出3+11的調查報告，此外也要求行政院要提供太魯閣號事故懲處報告與台電跳電報告。

但費鴻泰說，3+11究責任報告至今沒看到；太魯閣事故報告到現在含糊不清，台電兩次跳電，只有董事長楊偉甫記大過，國民黨團對於行政院3個報告與事件的處理，都無法接受。

至於新會期優先監督項目，費鴻泰舉例，現階段主要還是針對疫苗政策；此外，因疫情影響，讓去年國內旅遊收入減少近450億元，今年5月中至今，國內旅遊幾乎是零，收入面減少，服務業店家與勞工都非常慘，政府因應對策也要了解。

費鴻泰也點名，配合1218公投綁大選公投，國民黨團新會期也將推動重修公投法，要讓公投綁大選，省錢又有效率；其他還有長照法與財政收支劃分法等，就由各委員會提出對預算看法與法案。