立法院新會期今報到 江啟臣：新會期是戰鬥的會期

立法院新會期今天報到，國民黨主席江啟臣今天表示，新會期是個戰鬥的會期，對政府所有的法案與公務預算，包括疫情爆發至今的相關政策檢討、改進，還有後續發送振興券等紓困預算運用，都會嚴加監督把關。

江啟臣說，從去年到今年一直壟罩在疫情當中，尤其是本土疫情今天5月大爆發後，人民生活苦不堪言，立法院很多的法案、預算幾乎都跟防疫有關。

對於立院國民黨團揚言要杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，江啟臣表示，這部分尊重黨團的討論與決定。

對國防預算再擴增，江啟臣說，民進黨執政下，過去幾年來國防預算其實是每年都增加，但具體原因與理由，目前還沒看到；以明年來講，目前大部分增編預算宣稱增加在作業與人員維持，但也沒辦法實際看到國軍人數是不是有大幅增加。

至於國防部軍事報告，江啟臣表示，報告內容的確與過去歷次的都大同小異，包括提出的中共犯台時機，都不是新鮮事，只是可能前後順序稍微不同。

江啟臣說，重點在於我國國防實力與對國家安全上，是不是做了全方位準備，認為應從軍事、政治角度，來避免捲入區域衝突與大國競爭中。