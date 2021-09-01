中南部綠委齊向中央喊話 加碼紓困、研擬復工指引

國內防疫雖已降至第二級警戒，但仍有許多休閒產業無法復工，業者苦不堪言。選區位於中南部的台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委許智傑、蔡易餘、莊瑞雄今舉行記者會呼籲，政府應加碼進行紓困，並在防疫許可下，盡速提出明確的復工指引，實質向業者伸出援手。

陳柏惟指出，以娃娃機業為例，降級後雖經濟部有提出營業防疫指引，但限制營業時間上午8點到晚上10點，在消費者大多於晚間7點至半夜前往消費情況下，「這樣的解封根本沒有考慮到產業特性與營業區間合理性」。另遭延長停業的事業場所，僅能比照其他早已解封行業領取一次性補助，恐失公平性，主管機關應評估是否有預算可再協助。

莊瑞雄表示，屏東縣許多水上活動業者已因疫情減少許多收入，好不容易在旺季尾巴等到解封，政府應該在接下來的振興券、國旅券、客庄券、農遊券等，研議針對這些觀光地區做優惠加碼，例如平日額外加碼優惠方案、旅遊交通補助等。

蔡易餘表示，因疫情狀況複雜，各行業解封時間有先後不同，不應該僅用同一套方案紓困，而是應細緻化依照解封時間個別訂立紓困，呼籲行政院應該繼續滾動盤點所剩資源，推出紓困 5.0精準投放。

許智傑則提到，行政院應盡速編列紓困5.0預算，將營運仍持續受影響行業納入紓困範圍，送入立法院審議，針對今年旅遊業比去年受衝擊更嚴重，振興方案卻僅編列20億元，為了振興國旅，政府也應重啟安心旅遊補助方案。

經濟部商業司專門委員曾碧雲回應，紓困加碼部分仍在規畫，將依行政院指示辦理，對於娃娃機業者的反映意見，已邀集各地方政府研商，會因地制宜檢討修正，並送指揮中心核定後宣布；交通部觀光局業務組副組長黃易成表示，觀光局配合五倍券也將推出國旅券，原本只能用於旅行社，考量業者及民眾需求，將開放到旅宿業、觀光旅遊業。