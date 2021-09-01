東京奧運英雄凱旋派對下午登場 亮點搶先看
總統府今天下午將舉辦東京奧運代表團「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」，邀請我國此次東京奧運代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人到總統府。民眾可透過線上直播一起參與這場派對，也能透過教育部官方Line帳號，傳送留言給選手，留言屆時將會即時傳送到紅毯兩側的電子互動牆，還能自製與選手同框合照，一起為奧運代表團們喝采。
此次活動由中華文化總會策劃，邀請設計師田修銓為活動視覺操刀。田修銓採用國家隊紅、藍、白三色作為整個主軸焦點，搭配上象徵榮耀的金色與傾斜的菱形，展現著體育賽事中的力量與速度感，同時也有為選手慶賀歡呼之意。
字型方面，為符合歡慶氛圍，使用使用較為俏皮與活潑的設計風格，且在「台灣英雄」與「凱旋派對」之間，有著以小方塊構成的「W」型圖案，呼應人類世界不斷超越極限與實踐運動精神。
今天總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道，當台灣英雄們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕將即時傳送民眾對他們的加油與祝福；民眾除了傳送留言，也可以點選「我想跟選手合照」，上傳照片就可以使用特效框跟選手合照。
總統府規劃，代表團經過紅毯後，進入總統府敞廳前，將由國防部三軍儀隊以「劍門」迎接，府內也將在走廊區域設置拍照背板與互動裝置，並邀請DJ現場演出，讓代表團們可以隨著音樂，在等待活動正式開始前，留下在總統府的紀念；接著蔡英文總統將在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人陪同下，以敞廳為主場地接見東奧代表團。接見結束後，所有人將在總統府正大門與巨型國旗合照，感謝代表團所有人的付出，讓世界透過東京奧運，再次看見台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言