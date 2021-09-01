東京奧運英雄凱旋派對下午登場 亮點搶先看

總統府今天下午將舉辦東京奧運代表團「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」，邀請我國此次東京奧運代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人到總統府。民眾可透過線上直播一起參與這場派對，也能透過教育部官方Line帳號，傳送留言給選手，留言屆時將會即時傳送到紅毯兩側的電子互動牆，還能自製與選手同框合照，一起為奧運代表團們喝采。

此次活動由中華文化總會策劃，邀請設計師田修銓為活動視覺操刀。田修銓採用國家隊紅、藍、白三色作為整個主軸焦點，搭配上象徵榮耀的金色與傾斜的菱形，展現著體育賽事中的力量與速度感，同時也有為選手慶賀歡呼之意。

字型方面，為符合歡慶氛圍，使用使用較為俏皮與活潑的設計風格，且在「台灣英雄」與「凱旋派對」之間，有著以小方塊構成的「W」型圖案，呼應人類世界不斷超越極限與實踐運動精神。

今天總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道，當台灣英雄們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕將即時傳送民眾對他們的加油與祝福；民眾除了傳送留言，也可以點選「我想跟選手合照」，上傳照片就可以使用特效框跟選手合照。