時力海選拚提名50議員選將 北市長選舉也可能插一腳

備戰2022地方公職人員選舉，時代力量今公布各級民意代表候選人黨內提名登記資訊，目標達成全國提名50名議員候選人，同時也將透過海選廣邀民眾登記，經審核後可代表時力參選。對於首都台北市長之戰，時力黨主席陳椒華表示，歡迎優秀黨員登記，會持續溝通評估，「希望時力能有代表」。

時代力量「2022地方公職人員選舉」提名小組成員黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、律師丁穩勝、立法委員王婉諭、高雄市議員林于凱、立法院黨團主任賴嘉倫，今舉行記者會說明第二類公職候選人黨內提名登記參選資訊，及同選區提名超額處理方式。

陳椒華指出，5月提名小組成立以來，都有定期召開會議，已初步了解各地選情，提名辦法作業流程及提名時程皆持續規畫中；丁穩勝提到，5月公告提名辦法，重點為區分2種類別的地方公職候選人，並制定適用提名辦法及未提名選區的徵召方式。

王婉諭表示，今日起日至9月24日止，有意願和時代力量在政治上一起努力的朋友，都可以上網下載報名表，備齊相關文件後向中央黨部登記，將由地方黨部、提名小組進行相關審核程序；林于凱則說明，黨內提名參選書的設計，主要是希望透過海選找到理念一致候選人，一同加入時代力量的行列。

針對同選區提名超額，賴嘉倫說明，會先由提名小組協調，若仍無共識，採民調方式確認提名人選，同時中央黨部也會成立「初選民意調查監督委員會」，由黨主席提名三位立場中立學者專家及兩位紀律委員組成，督導初選民調作業，最後初選勝選人由提名小組公布，進入後續提名程序。

白卿芬表示，2018年到現在，時力議員們的問政表現有目共睹，2022年希望有更多新生代發揮青年參政精神，目標至少提名50席議員候選人，同時也希望設有地方黨部的縣市都能組成黨團。

至於台北市長候選人尋覓狀況，陳椒華表示，目前仍在評估中，若有意願者，會再跟他們討論。