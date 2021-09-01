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再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

民眾黨：要求蘇貞昌針對疫苗、紓困、勞保改革報告

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院新會期展開，民眾黨團今天在議場前開記者會。記者李承穎／攝影
立法院新會期展開，民眾黨團今天在議場前開記者會。記者李承穎／攝影

立法院今天展開新會期開議，台灣民眾黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶和張其祿今天在立院議場前開記者會，強調在立法院新會期「一定憲改、二案提升、三項專報、四大公投」等四大面向，並要求行政院長蘇貞昌針對疫苗政策、紓困振興和勞保改革等赴立法院進行專案報告。

邱臣遠指出，以「紓困優先於振興、振興優先提高數位化」為重點，應優先加速推進五倍券數位轉型，以及提高民間數位消費比例。其次，太魯閣事件調查小組在位階上不足，恐怕造成調查範圍受限、調查結果無法落實，民眾黨團會持續要求提升至院的等級。

高虹安強調，如今疫苗陸續到位，疫情和民心稍有緩解，但是更大的隱憂還在後面，全球針對Delta變異株的疫苗防護力，都看到顯有不足的情況，台灣不可能迴避Delta病毒侵台擴散的風險，呼籲政府應持續提高覆蓋率保障，並開始評估追加第三劑的可能方案。

蔡壁如表示，「反萊豬、護藻礁、拒絕重啟核四，以及拒絕公投綁大選」是民眾黨從去年到今年，在台灣各地積極和民眾對話所匯聚的立場；民眾黨仍會在年底公投前持續在全台積極倡議，守護台灣。

賴香伶強調，勞保年金若不在政策上調整，很快就會面臨破產危機問題，雖然勞動部相較今年度的220億，明年度將提高至300億元來撥補勞保，詳細運用仍需善加規劃。民眾黨團要求，行政院必須針對勞保改革進行專報，以安八百萬勞工的心。

張其祿說，「憲政改革，完善法制」上半年在立法院成立了修憲小組委員會，但仍缺乏朝野共識且又受疫情影響，憲政改革討論不應僅是18歲投票，還有像是降低修憲門檻、廢考監、各種人權議題甚至選制改革皆應納入討範圍，希望民進黨信守承諾，超越黨派共同完成這項至關重要的任務。

台灣民眾黨 立法院 疫苗

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