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黃偉哲頭號子弟兵？台南市副發言人請辭：轉換服務方式

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府副發言人林依婷在線上防疫記者會擔任主持人，昨天因個人生涯規畫請辭。記者鄭維真／翻攝
台南市政府副發言人林依婷在線上防疫記者會擔任主持人，昨天因個人生涯規畫請辭。記者鄭維真／翻攝

台南市政府副發言人林依婷日前向市長黃偉哲請辭，即日起生效，由於過去她在南區、安平區基層相當活絡，外界揣測她可能有意投入該選區議員選舉，若真的參選，將是黃偉哲的頭號子弟兵。對此，她僅表示會帶著大家的祝福往前走，將這幾年的經驗累積轉換方式繼續提供服務。

林依婷為8年級生，在安平出生長大，父親為親市長派的台南市區漁會理事長，她擁有英國紐卡斯爾大學媒體公關碩士學歷，畢業回國先進入黃偉哲市長競選團隊當實習生，後來擔任市長室秘書、市府副發言人，經常跟著黃偉哲上山下海，並主持「市政3分鐘」短片及線上防疫記者會等，是民進黨有意栽培的政壇新力軍。

昨天是林依婷最後一天在市府工作，也是她擔任市長秘書的第980天，她說，黃偉哲是願意給年輕人學習機會的老闆，例如「市政3分鐘」讓台南女兒有為在地發言、認識在地的機會，期間她成為市長的「收發室」，與各局處合作、尋求解決方案，讓她從最菜的新人秘書成為最熟悉市政的副發言人。

林依婷說，離開熟悉的台南市政府有如脫離習慣的舒適圈，當然會有不捨及抗拒，但父親跟她說「天下沒有不散的宴席，但看自己能帶走多少東西」，她有自己的個人規畫，希望能將980天在台南市政府的經驗累積，用新的方式持續服務台南市民。

黃偉哲

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