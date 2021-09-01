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民進黨團七長出爐 柯建銘：新會期新挑戰

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團公布黨團七長。圖／取自直播
民進黨立法院黨團公布黨團七長。圖／取自直播

立法院今天新會期開始，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天公佈新會期幹部，幹事長由劉世芳續任、書記長由蔡適應接任，副書記長黃世杰、蔡易餘，副書記長則是陳秀寳、洪申翰。柯建銘說，對新的團隊信心十足，戰力旺盛，新的會期有新的挑戰，將處理重大法案和預算，團隊要有承擔的勇氣。

柯建銘指出，要處理的五大法案包括第中央政府總預算 、今年與明年國營事業預算、五倍券和軍購特別預算。另外民進黨修憲小組開始展開，中央黨部未來會把整個修憲案經過中執會交給黨團會議通過後，開始啟動修憲程序，什麼時候出院會要達到朝野共識，否則很難併入2022大選。

當然也要面對重大法案，分為三個部分，首先上會期交付朝野協商的重大法案，例如私校退場、跟騷法等，各委員會積極協商，第二部分是行政院送進來審議的如台鐵改革、台鐵公司法等新的法案，送進來付委後，進行法案審查，第三個是行政院在各部會研擬、審議中的，也會逐步送進來，法定期限頂多四個月要完成這些。

柯建銘說，還有12月的公投，朝野會有很大攻防，新的團隊要負責任面對新的挑戰，要有承擔的勇氣，上個會期朝野互相攻擊是歷史上最嚴重 ，期許不要只有朝野惡鬥，在後疫情時代，面對嚴峻挑戰。

柯建銘 修憲 行政院

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