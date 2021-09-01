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柯P批第二類膨脹怪怪的 林穎孟嗆他才是特權疫苗之王

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／取自林穎孟粉專
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／取自林穎孟粉專

北市長柯文哲日前批評，新冠疫苗第二類施打對象一直在膨脹「怪怪的」，政府自己在製造特權。台北市議員林穎孟今天則在臉書嗆柯，台北市比較厲害，柯自己是政府首長製造特權更直白，不用透過第二類手段，反正一千多劑疫苗，亂發亂打下去就對了，根本是特權疫苗製造之王。「至今無人知道BEN是誰，反正甩鍋給基層公務員就對了。」

林穎孟今天在臉書說，中央流行指揮中心公開數據，第二類「維持防疫體系運作之官員」比例中央官員5.6%（1700人）、地方官員94.4%（28749人），根據媒體披露的前四名縣市，分別為彰化縣（8238人）、雲林縣（5499人）、南投縣（4710人）、嘉義縣（3842人）。

林穎孟說，原來四個國民黨執政縣市就占73.2％，人數多達2萬2289人！「果然國民黨至今黨國慣性不改，最會製造特權。」

林穎孟更轉向批評柯文哲，林說，其實柯文哲有空嘴砲其他縣市政府，還是應回歸市政，看看自己台北市，才是特權疫苗製造之王。

林穎孟說，台北市比較厲害，柯市長自己是政府首長，製造特權更直白，不用透過第二類手段，反正一千多劑疫苗，亂發亂打下去就對了。她還是希望柯市長有天願意完整回應民眾對好心肝特權疫苗的質疑。

新冠疫苗 林穎孟 北市

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