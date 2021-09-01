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謝志偉怨被政府當空氣 孫大千：編故事收割BNT搶功
BNT疫苗將抵台，我駐德代表謝志偉不滿外界歸功於鴻海創辦人郭台銘，自己被政府當空氣。前立委孫大千在臉書表示，在BNT疫苗採購過程中，民進黨政府明明就是「毒氣」，怎麼會是「空氣」呢？民進黨政府和民間團體一直是處在兩個不同的比賽之中。
孫大千說，如果要用謝志偉所說的400公尺接力賽來比喻民進黨政府BNT疫苗的採購，實際的狀況應該是，眼看著第四棒的東洋即將跑到終點，結果忽然有一位同隊的候補選手衝進場中，搶走了第四棒手中的棒子，結果導致這場比賽違規出局。
孫大千表示，民間團體採購BNT進行捐贈根本就是一場和時間競賽的100公尺障礙賽，台灣當時正處於第一波本土疫情的風暴當中，疫苗到貨率和疫苗覆蓋率都低到不像話，民間團體為了扛起政府失職失能的後果，在一個多月的時間內就完成了任務。在全力衝刺的過程中，還要應付一個又一個由民進黨政府所設下的障礙。
孫大千奉勸，謝志偉有這麼多時間編故事來收割搶功，不如坦白告訴台灣人民，究竟那位半路殺出來，導致東洋採購破局的程咬金究竟是誰吧。
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