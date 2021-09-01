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立院第10屆第4會期立委報到 陳歐珀拔得頭籌

攝影中心 / 記者曾吉松／台北即時報導
立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到，立委陳歐珀（右起）拔得頭籌，依序報到的是立委曾銘宗、陳椒華、林德福。記者曾吉松／攝影
立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到，立委陳歐珀（右起）拔得頭籌，依序報到的是立委曾銘宗、陳椒華、林德福。記者曾吉松／攝影

立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到，立委陳歐珀拔得頭籌，依序報到的是立委曾銘宗、陳椒華、林德福、劉世芳，委員為即將開議的會期暢談展望和運作，陳歐珀表示對於台美建交和宜蘭高鐵及環島路網多做努力。

【中央社／台北1日電】

立法院第10屆第4會期今天開始立委報到，民進黨立委陳歐珀拔得頭籌，第一位報到。談及新會期問政，宜蘭縣選出的陳歐珀關心高鐵宜蘭設站議題，呼籲中央儘速專業評估決定高鐵宜蘭站址。

立法院新會期上午8時開始立委報到，陳歐珀上午6時45分就到群賢樓等候，他在上會期是第二位報到，這會期是第一位報到。

對於新會期問政，身為立法院交通委員會成員的陳歐珀表示，高鐵宜蘭設站議題受到關注，呼籲中央儘速專業評估決定高鐵宜蘭站址，東部的交通建設不能再拖，這也是促進國土均衡發展的重要課題。

陳歐珀說，新會期會督促中央早日完成環島只要6小時的「全國高快速鐵路網」的相關進程，也就是「西部高鐵、東部快鐵」為主軸的全國鐵道網建置，這是促進台灣區域均衡再發展的重要骨幹，可望加速帶動東部及南部地區交通、產業、文化、觀光的發展。

另外，陳歐珀也提及，希望台灣有更好的國際關係，台灣應加強台美全面交流。

第二位報到的是國民黨不分區立委曾銘宗，上午7時到達立法院。他指出，新會期將審查111年度中央政府總預算案，支持國防預算維護國家安全，但希望不要浪費，必須把預算用在刀口上；也會好好審查農業委員會的預算，嚴格的把關。

曾銘宗也提及，在法案審查部分，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，他希望修正「公司法」和「證券交易法」，讓上市櫃公司可舉辦線上股東會。他也支持修法，讓優秀公務員能夠代言廣告，這部分必須修正「公務員服務法」。

新會期第三位完成報到作業的是時代力量黨主席、不分區立委陳椒華，上午7時8分到達立法院。

談及新會期展望，陳椒華表示，關切受疫情影響的小店家和小攤商相關紓困。她也指出，持續重視國家安全，以及包括環保在內等議題。

立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到。記者曾吉松／攝影
立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到。記者曾吉松／攝影
立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到，立委陳歐珀（右起）拔得頭籌，依序報到的是立委曾銘宗、陳椒華、林德福、劉世芳。記者曾吉松／攝影
立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到，立委陳歐珀（右起）拔得頭籌，依序報到的是立委曾銘宗、陳椒華、林德福、劉世芳。記者曾吉松／攝影
立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到。記者曾吉松／攝影
立法院第10屆第4會期即將開議，立法委員上午開始報到。記者曾吉松／攝影

陳歐珀 環島 立法院

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