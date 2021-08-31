藍營質疑民進黨 「嘴上打高端、身體很老實」

民進黨政府力推高端疫苗，但至今天為止，官方指標的第二類中央及地方政府防疫人員僅904人第一劑施打高端，施打率僅0.32%，對比綠營支持者充斥的其他類高端施打率達13.36%，藍營質疑民進黨政府，「嘴上打高端、身體很老實」。

據衛福部統計，至今天上午10時為止，在AZ、莫德納與高端3疫苗選項中，民眾第一劑選擇高端比率僅6.47%；第二類中央與地方政府防疫人員選擇施打率更只0.32%，在11項疫苗施打分類中，僅略高於孕婦的0.03%與醫事人員的0.31%。

然而，其他類民眾中，因響應民進黨政府號召或配合政府政策，選擇第一劑施打高端的比率卻有13.36%，民進黨政府官員「以身作則」比率，顯然不如支持者。

醫師林靜儀解釋，4月中起至本土疫情爆發後，全國著重開放第一至第三類優先接種疫苗，「那時候是打得到高端」？地方疫苗施打對象由各地方政府規劃，目前第二類僅剩1萬2千多人仍未打疫苗，尊重選擇。

國民黨文傳會副主委鄭照新回擊，之前沒高端，「你想打你可以等啊」，像他想打BNT或莫德納疫苗，還不是等到今天；第二類政府官員僅0.32%第一劑選高端施打，就是民進黨政府鼓勵打高端具體表現，根本是「嘴上打高端、身體很老實」。

鄭照新說，非民進黨執政的地方政府官員原本就沒有要打高端，林靜儀該敲碗的是民進黨中央政府與執政縣市官員有多少符合第二類，又真的打高端疫苗。